Шевцова (Морозова) Наталья Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.08.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шевцова) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Шевцов Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шевцов Яков
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Шевцов Яков
Смерть
16.08.1963
Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область