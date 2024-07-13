Шевцова (Морозова) Наталья Илларионовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шевцова (Морозова) Наталья Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.08.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Илларион Алексеевич

Мать: Морозова Евфалия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шевцова) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Шевцов Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевцов Яков

Рождение ребёнка
1929

Сын: Шевцов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Шевцов Яков

Смерть
16.08.1963
Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область

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