Шевцов Иван Яковлевич 1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шевцов Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Шевцов Яков

Мать: Шевцова (Морозова) Наталья Илларионовна

Место жительства
Неизвестно
Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шевцова) Х Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевцов Х Иванович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Баталы, район имени Беимбета Майлина, Костанайская область
Работал в Баталы, потом в Запасный на газопроводе.
Смерть
Неизвестно

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