Шевцов Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Место жительства
Неизвестно
Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шевцова) Х Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевцов Х Иванович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Баталы, район имени Беимбета Майлина, Костанайская область
Работал в Баталы, потом в Запасный на газопроводе.
Смерть
Неизвестно