Андреева (Студеникина) Ефросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти19.04.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Рождение ребёнка
01.01.1864
Сын: Андреев Василий Устинович
Отец ребёнка: Андреев Устин Евдокимович
Рождение ребёнка
30.10.1865
Отец ребёнка: Андреев Устин Евдокимович
Рождение ребёнка
21.10.1870
Дочь: (Андреева) Анастасия Устиновна
Отец ребёнка: Андреев Устин Евдокимович
Рождение ребёнка
12.01.1873
Дочь: (Андреева) Ксения Устиновна
Отец ребёнка: Андреев Устин Евдокимович
Рождение ребёнка
12.01.1873
Дочь: (Андреева) Татьяна Устиновна
Отец ребёнка: Андреев Устин Евдокимович
Смерть
19.04.1876
Похороны
21.04.1876