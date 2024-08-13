Андреева (Студеникина) Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Студеникина) Ефросинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

19.04.1876

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Рождение ребёнка
01.01.1864

Сын: Андреев Василий Устинович

Отец ребёнка: Андреев Устин Евдокимович

Рождение ребёнка
30.10.1865

Сын: Андреев Михаил Устинович

Отец ребёнка: Андреев Устин Евдокимович

Рождение ребёнка
21.10.1870

Дочь: (Андреева) Анастасия Устиновна

Отец ребёнка: Андреев Устин Евдокимович

Рождение ребёнка
12.01.1873

Дочь: (Андреева) Ксения Устиновна

Отец ребёнка: Андреев Устин Евдокимович

Рождение ребёнка
12.01.1873

Дочь: (Андреева) Татьяна Устиновна

Отец ребёнка: Андреев Устин Евдокимович

Смерть
19.04.1876
Похороны
21.04.1876

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