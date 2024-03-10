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Мираков Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Около ?.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Мираков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миракова Мария Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миракова Ася Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мираков Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1923

Сын: Мираков Юрий Александрович

Мать ребёнка: Комарова-Миракова Мария Денисовна

Смерть
Около ?.05.1942
Пропал без вести в ВОВ

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