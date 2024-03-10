Мираков Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиОколо ?.05.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Мираков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миракова Мария Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миракова Ася Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мираков Иван Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1923
Сын: Мираков Юрий Александрович
Мать ребёнка: Комарова-Миракова Мария Денисовна
Смерть
Около ?.05.1942
Пропал без вести в ВОВ