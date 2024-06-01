Баяндин Матвей Михеевич
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Баяндин Андрей Иванович
Мать: Екатерина
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Баяндина Анастасия Матвеевна
Мать ребёнка: Елизавета
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Баяндина Васса Матвеевна
Мать ребёнка: Елизавета
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
Неизвестно