Евдокия 1781 — найти родственников по фамилии на Familio

Евдокия

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1781

умерла Неизвестно

Супруги
Пётр Семёнов1786 г.р.
Дети
Ермолай Петров1801 г.р.
Марфа Петрова1803 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Семёнов

Рождение ребёнка
1801

Сын: Ермолай Петров

Отец ребёнка: Пётр Семёнов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Пётр Семёнов

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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