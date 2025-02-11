Евдокия
женский, родилась 1781
умерла Неизвестно
Супруги
Пётр Семёнов1786 г.р.
Дети
Ермолай Петров1801 г.р.
Марфа Петрова1803 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Семёнов
Рождение ребёнка
1801
Сын: Ермолай Петров
Отец ребёнка: Пётр Семёнов
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Пётр Семёнов
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно