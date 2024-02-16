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Ира
Ира
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Аня
Муж
Вова
Вова
Дети
Анастасия
Добавил:
АХ
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Отец: не указан
Мать:
Аня
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Вова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Вова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Анастасия
Отец ребёнка:
Саша
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