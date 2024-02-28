Бакута (Лутченко) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакута (Лутченко) Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1962

Сын: Бакута Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Бакута Владимир Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакута Маргарита Владимировна

Отец ребёнка: Бакута Владимир Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакута Александр Владимирович

Отец ребёнка: Бакута Владимир Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакута Владимир Антонович

Смерть
Неизвестно
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