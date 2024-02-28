Бакута (Лутченко) Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1962
Сын: Бакута Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Бакута Владимир Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакута Маргарита Владимировна
Отец ребёнка: Бакута Владимир Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакута Александр Владимирович
Отец ребёнка: Бакута Владимир Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно