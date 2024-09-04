Букреева (Певнева) Марфа Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
24.10.1901
Муж: Букреев Петр
Рождение ребёнка
17.12.1903
Дочь: (Букреева) Юлиания
Отец ребёнка: Букреев Петр
Рождение ребёнка
03.02.1906
Дочь: (Букреева) Мария
Отец ребёнка: Букреев Петр
Рождение ребёнка
26.06.1908
Сын: Букреев Павел
Отец ребёнка: Букреев Петр
Рождение ребёнка
19.11.1910
Дочь: (Букреева) Екатерина
Отец ребёнка: Букреев Петр
Рождение ребёнка
15.04.1912
Дочь: (Букреева) Ирина
Отец ребёнка: Букреев Петр
Рождение ребёнка
10.06.1914
Дочь: (Букреева) Акилина
Отец ребёнка: Букреев Петр
Рождение ребёнка
20.01.1918
Дочь: (Букреева) Ксения
Отец ребёнка: Букреев Петр