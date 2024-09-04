Букреева (Певнева) Марфа Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букреева (Певнева) Марфа Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
24.10.1901

Муж: Букреев Петр

Рождение ребёнка
17.12.1903

Дочь: (Букреева) Юлиания

Отец ребёнка: Букреев Петр

Рождение ребёнка
03.02.1906

Дочь: (Букреева) Мария

Отец ребёнка: Букреев Петр

Рождение ребёнка
26.06.1908

Сын: Букреев Павел

Отец ребёнка: Букреев Петр

Рождение ребёнка
19.11.1910

Дочь: (Букреева) Екатерина

Отец ребёнка: Букреев Петр

Рождение ребёнка
15.04.1912

Дочь: (Букреева) Ирина

Отец ребёнка: Букреев Петр

Рождение ребёнка
10.06.1914

Дочь: (Букреева) Акилина

Отец ребёнка: Букреев Петр

Рождение ребёнка
20.01.1918

Дочь: (Букреева) Ксения

Отец ребёнка: Букреев Петр

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