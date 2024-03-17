Винокурова (Шепелева) Мария Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокурова (Шепелева) Мария Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
22.05.1917

Муж: Винокуров Федор Фалалеевич

Ярмоклеевка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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