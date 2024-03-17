Винокурова (Шепелева) Мария Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Тихвинка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
22.05.1917
Ярмоклеевка, Павлоградский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно