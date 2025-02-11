(Зубряева) Александра Алексеевна 1881 — найти родственников по фамилии на Familio

(Зубряева) Александра Алексеевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1881, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 22.07.1882, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Зубряев Алексей МихайловичДо 1856 г.р.
Мать
Зубряева Стефанида (Фекла) ИвановнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Зубряев Алексей Михайлович

Мать: Зубряева Стефанида (Фекла) Ивановна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
22.07.1882
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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