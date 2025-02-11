(Зубряева) Александра Алексеевна
женский, родилась 1881, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 22.07.1882, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЗубряев Алексей МихайловичДо 1856 г.р.
МатьЗубряева Стефанида (Фекла) ИвановнаНеизвестно г.р.
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Место
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Рождение
1881
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
22.07.1882
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область