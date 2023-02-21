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Наталья Борисовна
Наталья Борисовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1903
Дата смерти
1920
Пол
Женский
Отец
Арапов Борис Александрович
1880 г.р.
Мать
Арапова (Голицына) Зинаида Васильевна
1881 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец:
Арапов Борис Александрович
Мать:
Арапова Зинаида Васильевна
Смерть
1920
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