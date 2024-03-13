(Riedel) Anna Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Riedel) Anna Maria

Место рождения

Beideck, Saratov, Russia

Дата рождения

21.03.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Beideck, Saratov, Russia
Рождение ребёнка
10.12.1859

Дочь: Katharina Maria

Отец ребёнка: Donis Johann Balthasar

Beideck, Saratov, Russia
Рождение ребёнка
06.08.1867

Дочь: Katharina Maria

Отец ребёнка: Donis Johann Balthasar

Beideck, Saratov, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Donis Johann Balthasar

Смерть
Неизвестно
Beideck, Russia
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