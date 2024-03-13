(Riedel) Anna Maria
Место рожденияBeideck, Saratov, Russia
Дата рождения21.03.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.12.1859
Дочь: Katharina Maria
Отец ребёнка: Donis Johann Balthasar
Beideck, Saratov, Russia
Рождение ребёнка
06.08.1867
Дочь: Katharina Maria
Отец ребёнка: Donis Johann Balthasar
Beideck, Saratov, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Beideck, Russia