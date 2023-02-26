Рогова Матрона Михайлова
Место рожденияс.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Дата рождения26.03.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1849
Отец: Борисов Михаил Иванов
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Бракосочетание
27.?.1868
Муж: Рогов Тихон Иванов
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1871
Сын: Стефан Тихонов
Отец ребёнка: Рогов Тихон Иванов
с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Смерть
Неизвестно