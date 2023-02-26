Рогова Матрона Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогова Матрона Михайлова

Рогова Матрона Михайлова

avatar

Место рождения

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.

Дата рождения

26.03.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1849

Отец: Борисов Михаил Иванов

Мать: Борисова Ефрасинья Иванова

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Бракосочетание
27.?.1868

Муж: Рогов Тихон Иванов

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
07.01.1871

Сын: Стефан Тихонов

Отец ребёнка: Рогов Тихон Иванов

с.Губино Перемышльского уезда Калужскрй губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close