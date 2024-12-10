Онуфрий Титов
Место рождения
Дата рождения12.06.1794 ст.
Дата смерти27.04.1838 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1794 ст.
Отец: Тит Васильев
Мать: Татьяна Данилова
8. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GFW-9JPG?i=200&cc=1921824 двор.чел. Василий Максимов и д.Негошково кр.жена Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
06.01.1823 ст.
Дочь: Татьяна Онуфриева
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреева
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFG-WF9?i=1223&cc=1921824 двор.чел. Василия Максимова жена Пелагея Логвинова
Бракосочетание
Около 1826
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.12.1827 ст.
Сын: Петр Онуфриев
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреева
36. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGJS-DF8?i=736&cc=1921824 д.Негошково кр. Изот Ульянов
Рождение ребёнка
10.04.1830 ст.
Сын: Симеон Онуфриев
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреева
15. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGNF-9M3R?i=1498&cc=1921824 двор.чел. Иван Васильев
Рождение ребёнка
03.08.1833 ст.
Сын: Матвей Онуфриев
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреева
15. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF3-XRZ?i=518&cc=1921824 двор.чел. Евстафий Павлов и д.Бессменино кр. Зосима Титова жена Васса Мефодьева
Рождение ребёнка
01.04.1836 ст.
Сын: Родион (Иродион) Онуфриев
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреева
4. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GX6-71X?i=513&cc=1921824 двор.чел. Иван Васильев и д.Негошкого Елизара Григорьева жена Екатерина Титова
Смерть
27.04.1838 ст.
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF5-ZDW?i=532&cc=1921824 43 или 45 лет от рака