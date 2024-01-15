Недошивин Алексей Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недошивин Алексей Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Недошивин Геннадий Алексеев

Мать ребёнка: Недошивина Татьяна Петрова

Рождение ребёнка
1812

Сын: Недошивин Спиридон Алексеев

Мать ребёнка: Недошивина Татьяна Петрова

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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