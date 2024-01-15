Недошивин Алексей Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Недошивин Геннадий Алексеев
Мать ребёнка: Недошивина Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
1812
Сын: Недошивин Спиридон Алексеев
Мать ребёнка: Недошивина Татьяна Петрова
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно