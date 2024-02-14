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Спиридонов Павел Иванович

Место рождения

с.Борисоглебское, Казанский уезд, Россия

Дата рождения

27.06.1909

Дата смерти

30.10.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1944 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.01.1933

Жена: Спиридонова (Дидковская) Юлия Михайловна

Рождение ребёнка
31.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Спиридонова (Дидковская) Юлия Михайловна

Рождение ребёнка
07.12.1944

Сын: Спиридонов Владимир Павлович

Мать ребёнка: Спиридонова (Дидковская) Юлия Михайловна

Смерть
30.10.1978
Похороны
Неизвестно

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