Спиридонов Павел Иванович
Место рожденияс.Борисоглебское, Казанский уезд, Россия
Дата рождения27.06.1909
Дата смерти30.10.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.01.1933
Рождение ребёнка
31.12.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Спиридонова (Дидковская) Юлия Михайловна
Рождение ребёнка
07.12.1944
Сын: Спиридонов Владимир Павлович
Мать ребёнка: Спиридонова (Дидковская) Юлия Михайловна
Смерть
30.10.1978
Похороны
Неизвестно