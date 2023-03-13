Ильина (Шарова) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шаровъ Якимъ
Мать: Шарова Анна
Бракосочетание
12.02.1911
Муж: Ильинъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1911
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан