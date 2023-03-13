Ильина (Шарова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Шарова) Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаровъ Якимъ

Мать: Шарова Анна

Бракосочетание
12.02.1911

Муж: Ильинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1911

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Ильинъ Иванъ

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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