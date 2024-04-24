Старовойтов Илья Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старовойтов Илья Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старовойтова (Макарова) Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старовойтова (Макарова) Ольга Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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