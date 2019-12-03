Перминова (Устюжанинова) Лидия Ивановна
Место рожденияКировская область
Дата рождения03.12.1927
Дата смерти19.05.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Некрасова (Перминов) Светлана
Отец ребёнка: Перминов Николай Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фоминых (Перминов) Галина
Отец ребёнка: Перминов Николай Игнатьевич
Рождение ребёнка
19.11.1952
Сын: Перминов Михаил
Отец ребёнка: Перминов Николай Игнатьевич
Смерть
19.05.2003
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно