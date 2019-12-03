Перминова (Устюжанинова) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминова (Устюжанинова) Лидия Ивановна

Место рождения

Кировская область

Дата рождения

03.12.1927

Дата смерти

19.05.2003

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1927

Отец: Устюжанинов Иван Дмитриеевич

Мать: Устюжанинова (Шерстобитова) Ульяна Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Некрасова (Перминов) Светлана

Отец ребёнка: Перминов Николай Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перминов Николай Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фоминых (Перминов) Галина

Отец ребёнка: Перминов Николай Игнатьевич

Рождение ребёнка
19.11.1952

Сын: Перминов Михаил

Отец ребёнка: Перминов Николай Игнатьевич

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
19.05.2003
Киров, город Киров, Кировская область
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно

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