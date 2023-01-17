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Голов Григорий Денисович

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Место рождения

Жевнево, Истра, Московская область

Дата рождения

1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.

Отец: Голов Денис Алексеевич

Мать: не указана

Жевнево, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Голова Анна Тимофеевна

Жевнево, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
03.10.1822 ст.

Дочь: Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Жевнево, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голова Анна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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