Голов Григорий Денисович
Место рождения
Дата рождения1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781 ст.
Отец: Голов Денис Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Голова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.10.1822 ст.
Дочь: Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голова Анна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно