Климова (Арефьева) Анисья Федотовна 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова (Арефьева) Анисья Федотовна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1859

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Арефьев Федот Никитич

Мать: Арефьева Анна Егоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Александр Петрович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Еремеева (Климова) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Климов Александр Петрович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1885

Сын: Климов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Климов Александр Петрович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1888

Сын: Климов Александр Александрович

Отец ребёнка: Климов Александр Петрович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Климова Агриппина Александровна

Отец ребёнка: Климов Александр Петрович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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