Климова (Арефьева) Анисья Федотовна
Место рождения
Дата рождения1859
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Арефьев Федот Никитич
Мать: Арефьева Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Еремеева (Климова) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Климов Александр Петрович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Климов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Климов Александр Петрович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Климов Александр Александрович
Отец ребёнка: Климов Александр Петрович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Климова Агриппина Александровна
Отец ребёнка: Климов Александр Петрович