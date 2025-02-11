(Тюмкина) Мария Васильева 01.04.1898 — найти родственников по фамилии на Familio

(Тюмкина) Мария Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 01.04.1898, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 07.04.1898, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Тюмкин Василий Фёдоров02.02.1857 г.р.
Мать
Феоктиста ГерасимоваДо 1860 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1898

Отец: Тюмкин Василий Фёдоров

Мать: Феоктиста Герасимова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
07.04.1898
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: младенческой

Мы используем куки для улучшения работы сайта.