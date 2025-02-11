(Тюмкина) Мария Васильева
женский, родилась 01.04.1898, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 07.04.1898, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецТюмкин Василий Фёдоров02.02.1857 г.р.
МатьФеоктиста ГерасимоваДо 1860 г.р.
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Рождение
01.04.1898
Отец: Тюмкин Василий Фёдоров
Мать: Феоктиста Герасимова
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
07.04.1898
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область