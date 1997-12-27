Моргун Григорий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1916
Дата смерти27.12.1997
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1916
Отец: Моргун Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1948
Сын: Моргун Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Моргун (Логинова) Мария Васильевна
Тульская облать, Щекинский район, дер. Никольское
Рождение ребёнка
28.01.1951
Сын: Моргун Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Моргун (Логинова) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
14.02.1957
Сын: Моргун Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Моргун (Логинова) Мария Васильевна
Смерть
27.12.1997
Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область