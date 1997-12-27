Моргун Григорий Александрович 03.11.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Моргун Григорий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1916

Дата смерти

27.12.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1916

Отец: Моргун Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моргун (Логинова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
05.06.1948

Сын: Моргун Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Моргун (Логинова) Мария Васильевна

Тульская облать, Щекинский район, дер. Никольское
Рождение ребёнка
28.01.1951

Сын: Моргун Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Моргун (Логинова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
14.02.1957

Сын: Моргун Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Моргун (Логинова) Мария Васильевна

Смерть
27.12.1997
Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область

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