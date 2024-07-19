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Агафья Тимофеевна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

11.02.1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1778 г.р.

Мать

Около 1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1806 ст.

Отец: Тимофей Иевлев

Мать: Дарья Иванова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
12.02.1806 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Елена Иванова.
Место жительства
1818
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 12 лет.
Восприемник
20.04.1821 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Мавры, дочери Гавриила Яковлева.
Восприемник
27.05.1823 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Ивана, сына Афанасия Тимофеева, т.е. крестная своего племянника.
Восприемник
12.08.1823 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Евдокии, дочери Мирона Иванова.
Смерть
Неизвестно

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