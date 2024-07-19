Агафья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения11.02.1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1806 ст.
Отец: Тимофей Иевлев
Мать: Дарья Иванова
Крещение
12.02.1806 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Елена Иванова.
Место жительства
1818
Исповедная роспись. 12 лет.
Восприемник
20.04.1821 ст.
Крестная мать Мавры, дочери Гавриила Яковлева.
Восприемник
27.05.1823 ст.
Крестная мать Ивана, сына Афанасия Тимофеева, т.е. крестная своего племянника.
Восприемник
12.08.1823 ст.
Крестная мать Евдокии, дочери Мирона Иванова.
Смерть
Неизвестно