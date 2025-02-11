Софья Сергеева До 1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Софья Сергеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1877, Булгаковка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Сергей НиколаевНеизвестно г.р.
Супруги
Салмин Василий Кузьмин21.02.1872 г.р.
Дети
Салмин Иван Васильев15.04.1895 г.р.
(Салмина) Анна Васильева30.01.1898 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: Сергей Николаев

Мать: не указана

Булгаковка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
27.01.1892

Муж: Салмин Василий Кузьмин

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
15.04.1895

Сын: Салмин Иван Васильев

Отец ребёнка: Салмин Василий Кузьмин

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
30.01.1898

Дочь: (Салмина) Анна Васильева

Отец ребёнка: Салмин Василий Кузьмин

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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