Софья Сергеева
женский, родилась До 1877, Булгаковка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецСергей НиколаевНеизвестно г.р.
Супруги
Салмин Василий Кузьмин21.02.1872 г.р.
Дети
Салмин Иван Васильев15.04.1895 г.р.
(Салмина) Анна Васильева30.01.1898 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: Сергей Николаев
Мать: не указана
Булгаковка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.01.1892
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.04.1895
Сын: Салмин Иван Васильев
Отец ребёнка: Салмин Василий Кузьмин
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.01.1898
Дочь: (Салмина) Анна Васильева
Отец ребёнка: Салмин Василий Кузьмин
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно