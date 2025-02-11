Еделькин Афанасий Кузьмин
мужской, родился 1857, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЕделькин Кузьма Семенов1823 г.р.
МатьЛукерья Кузьмина1820 г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Еделькин Кузьма Семенов
Мать: Лукерья Кузьмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Деляева (Еделькина) Мария Афонасьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно