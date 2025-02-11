Еделькин Афанасий Кузьмин 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Еделькин Афанасий Кузьмин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1857, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Еделькин Кузьма Семенов1823 г.р.
Мать
Лукерья Кузьмина1820 г.р.
Дети
Деляева (Еделькина) Мария Афонасьевна1895 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Еделькин Кузьма Семенов

Мать: Лукерья Кузьмина

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

109

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Деляева (Еделькина) Мария Афонасьевна

Мать ребёнка: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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