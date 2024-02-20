Сухомлин (Сухомлин) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сухомлин) Марина Семеновна
Отец ребёнка: Сухомлин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сухомлин) Василиса Семёновна
Отец ребёнка: Сухомлин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухомлин Федосей Семёнович
Отец ребёнка: Сухомлин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухомлин Моисей Семёнович
Отец ребёнка: Сухомлин Семён
Рождение ребёнка
24.07.1879
Дочь: Капинус (Сухомлин) Ольга Семёновна
Отец ребёнка: Сухомлин Семён