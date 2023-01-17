Ерофеев (однодворец) Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти1894
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1841
Сын: Ерофеев (однодворец) Егор Андреевич
Мать ребёнка: Ерофеева Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ерофеев (однодворец) Степан Андреевич
Мать ребёнка: Ерофеева Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ерофеев (однодворец) Гавриил Андреевич
Мать ребёнка: Ерофеева Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ерофеев (однодворец) Александр Андреевич
Мать ребёнка: Ерофеева Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Исаева Анастасия Ерофеева
Мать ребёнка: Ерофеева Евдокия Степановна
Смерть
1894