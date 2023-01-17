Ерофеев (однодворец) Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеев (однодворец) Андрей Петрович

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

1894

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Ерофеев (однодворец) Петр Семенович

Мать: Ерофеева Прасковья Петровна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Ерофеев (однодворец) Егор Андреевич

Мать ребёнка: Ерофеева Евдокия Степановна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ерофеев (однодворец) Степан Андреевич

Мать ребёнка: Ерофеева Евдокия Степановна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Ерофеев (однодворец) Гавриил Андреевич

Мать ребёнка: Ерофеева Евдокия Степановна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ерофеев (однодворец) Александр Андреевич

Мать ребёнка: Ерофеева Евдокия Степановна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Исаева Анастасия Ерофеева

Мать ребёнка: Ерофеева Евдокия Степановна

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1894
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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