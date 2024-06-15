Полякова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Даниил
Отец ребёнка: Поляков Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поляков Андрей
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Святохина Анисья
Отец ребёнка: Петр
Рождение ребёнка
10.06.1924
Дочь: Галицина (Полякова) Анастасия
Отец ребёнка: Поляков Андрей
Рождение ребёнка
?.02.1930
Сын: Поляков Владимир
Отец ребёнка: Поляков Андрей