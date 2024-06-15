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Полякова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борис

Мать: Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Даниил

Отец ребёнка: Поляков Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Андрей

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Святохина Анисья

Отец ребёнка: Петр

Рождение ребёнка
10.06.1924

Дочь: Галицина (Полякова) Анастасия

Отец ребёнка: Поляков Андрей

Рождение ребёнка
?.02.1930

Сын: Поляков Владимир

Отец ребёнка: Поляков Андрей

Смерть
1946

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