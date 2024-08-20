Стефанов (Леонтьев) Симеон Иванович
Место рождения
Дата рождения1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Бракосочетание
16.05.1839 ст.
Рождение ребёнка
18.07.1841 ст.
Дочь: Леонтьева-Стефанова (Иванова) Анна Симеоновна
Мать ребёнка: Герасимова (Евсеева) Ефимия Гурьевна
Рождение ребёнка
15.09.1842 ст.
Рождение ребёнка
20.02.1846 ст.
Дочь: Леонтьева-Стефанова (Иванова) Евдокия Симеоновна
Мать ребёнка: Герасимова (Евсеева) Ефимия Гурьевна
Рождение ребёнка
26.07.1848 ст.
Рождение ребёнка
14.10.1853 ст.
Дочь: Леонтьева-Стефанова (Иванова) Пераскева Симеоновна
Мать ребёнка: Герасимова (Евсеева) Ефимия Гурьевна
Рождение ребёнка
28.06.1859 ст.
Смерть
Неизвестно