Стефанов (Леонтьев) Симеон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефанов (Леонтьев) Симеон Иванович

Стефанов (Леонтьев) Симеон Иванович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1777 г.р.

Мать

1782 г.р.

Жена

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: Стефанов Иван Леонтьевич

Мать: (Данилова) Агафья Даниловна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
16.05.1839 ст.

Жена: Герасимова (Евсеева) Ефимия Гурьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.07.1841 ст.

Дочь: Леонтьева-Стефанова (Иванова) Анна Симеоновна

Мать ребёнка: Герасимова (Евсеева) Ефимия Гурьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.09.1842 ст.

Сын: Леонтьев-Стефанов (Иванов) Михаил Симеонович

Мать ребёнка: Герасимова (Евсеева) Ефимия Гурьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.02.1846 ст.

Дочь: Леонтьева-Стефанова (Иванова) Евдокия Симеоновна

Мать ребёнка: Герасимова (Евсеева) Ефимия Гурьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.07.1848 ст.

Сын: Леонтьев-Стефанов (Иванов) Антон Симеонович

Мать ребёнка: Герасимова (Евсеева) Ефимия Гурьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.10.1853 ст.

Дочь: Леонтьева-Стефанова (Иванова) Пераскева Симеоновна

Мать ребёнка: Герасимова (Евсеева) Ефимия Гурьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1859 ст.

Сын: Леонтьев-Стефанов (Иванов) Косма Симеонович

Мать ребёнка: Герасимова (Евсеева) Ефимия Гурьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.