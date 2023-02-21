Кислицын Степан Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Кислицын Тихон .
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Кислицын Павел Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Кислицын Митрофан Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Кислицын Архип Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Кислицын Парфило Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1738
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Кислицын Никифор Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Кислицын Парфён Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1756