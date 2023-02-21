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Кислицын Степан Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Кислицын Тихон .

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Кислицын Павел Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Кислицын Митрофан Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Кислицын Архип Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Кислицын Парфило Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Кислицын Карп Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Кислицын Никифор Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Кислицын Фрол Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Кислицын Парфён Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1756
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