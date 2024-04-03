Картавых ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1956
Дочь: (Картавых) Надежда
Мать ребёнка: Картавых(Семенова) (Семенова) Раиса Алексеевна
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Картавых(Семенова) (Семенова) Раиса Алексеевна
Смерть
Неизвестно