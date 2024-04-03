Картавых ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКартавых ?

Картавых ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1956

Дочь: (Картавых) Надежда

Мать ребёнка: Картавых(Семенова) (Семенова) Раиса Алексеевна

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Картавых(Семенова) (Семенова) Раиса Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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