Родименко Леонид Егорович
Место рождения
Дата рождения02.05.1936
Дата смерти26.03.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1936
Место жительства
С 1936
Бракосочетание
Между 1952 и 1958
Рождение ребёнка
16.09.1958
Сын: Родименко Андрей Леонидович
Мать ребёнка: Родименко Лидия Константиновна
Место жительства
С 1958
Бракосочетание
Между 1964 и 1969
Рождение ребёнка
23.06.1969
Сын: Родименко Максим Леонидович
Мать ребёнка: Родименко Татьяна Васильевна
Смерть
26.03.2009