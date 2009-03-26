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Родименко Леонид Егорович

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

02.05.1936

Дата смерти

26.03.2009

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1936

Отец: Родименко Егор Петрович

Мать: Родименко Прасковья Трофимовна

Киев, Киевский уезд
Место жительства
С 1936
Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Между 1952 и 1958

Жена: Родименко Лидия Константиновна

Рождение ребёнка
16.09.1958

Сын: Родименко Андрей Леонидович

Мать ребёнка: Родименко Лидия Константиновна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Место жительства
С 1958
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
Между 1964 и 1969

Жена: Родименко Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
23.06.1969

Сын: Родименко Максим Леонидович

Мать ребёнка: Родименко Татьяна Васильевна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Смерть
26.03.2009
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