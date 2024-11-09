Бакланова (Сидорова) Софья Егоровна
Место рождения
Дата рождения1828
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1848
Сын: Бакланов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Бакланов Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Бакланов Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Бакланов Илларион Васильевич
Отец ребёнка: Бакланов Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Бакланов Гавриил Васильевич
Отец ребёнка: Бакланов Василий Кузьмич