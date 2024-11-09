Бакланова (Сидорова) Софья Егоровна 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБакланова (Сидорова) Софья Егоровна

Бакланова (Сидорова) Софья Егоровна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1828

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Сидоров Егор Матвеевич

Мать: Сидорова (Чигарькова) Авдотья Васильевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1848

Сын: Бакланов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Бакланов Василий Кузьмич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1852

Сын: Бакланов Осип Васильевич

Отец ребёнка: Бакланов Василий Кузьмич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1854

Сын: Бакланов Илларион Васильевич

Отец ребёнка: Бакланов Василий Кузьмич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1858

Сын: Бакланов Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Бакланов Василий Кузьмич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.