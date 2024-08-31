Друцкий Василий Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1298
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1298
Отец: Друцкий Михаил Романович
Мать: не указана
Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Т. 2; посмертное изд. под ред. Ю. В. Татищева. - Пг., 1918. 128 с.. стр. 97. КОЛЕНО XV (II) 2-1. – Кн. Василий Михайлович [Д. I, 131; Х. 477; В. 56]. Руммель В.В., Гол... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1342
Сын: Друцкий Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Т. 2; посмертное изд. под ред. Ю. В. Татищева. - Пг., 1918. 128 с. стр. 97. КОЛЕНО XVI (III) 4-2. – Кн. Дмитрий Васильевич 2) [Д. I, 131; Х. 670; В.56] Руммель В.В., Го... Показать все