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Друцкий Василий Михайлович

Место рождения

Друцк, Толочинский район, Витебская область

Дата рождения

Около 1298

Пол

Мужской

Отец

Около 1256 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1298

Отец: Друцкий Михаил Романович

Мать: не указана

Друцк, Толочинский район, Витебская область
Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Т. 2; посмертное изд. под ред. Ю. В. Татищева. - Пг., 1918. 128 с.. стр. 97. КОЛЕНО XV (II) 2-1. – Кн. Василий Михайлович [Д. I, 131; Х. 477; В. 56]. Руммель В.В., Гол... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1342

Сын: Друцкий Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Друцк, Толочинский район, Витебская область
Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Т. 2; посмертное изд. под ред. Ю. В. Татищева. - Пг., 1918. 128 с. стр. 97. КОЛЕНО XVI (III) 4-2. – Кн. Дмитрий Васильевич 2) [Д. I, 131; Х. 670; В.56] Руммель В.В., Го... Показать все

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