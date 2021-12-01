Пушкарёва Анисия Тимофеевна 27.12.1904 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Пушкарёва Анисия Тимофеевна

Автор
АМ
Мыльников А.

женский, родилась 27.12.1904 ст., Полом, Оричевский муниципальный район, Кировская область

умерла Неизвестно

Отец
Пушкарёв Тимофей ПрокопьевичНеизвестно г.р.
Мать
Пушкарёва Васса ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1904 ст.

Отец: Пушкарёв Тимофей Прокопьевич

Мать: Пушкарёва Васса Дмитриевна

Полом, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Крещение в Покровской церкви с. Адышево 28.12. Крестная из с. Адышево Анастасия Антонова Тупасова.

Смерть
Неизвестно

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