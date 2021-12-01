Пушкарёва Анисия Тимофеевна
женский, родилась 27.12.1904 ст., Полом, Оричевский муниципальный район, Кировская область
умерла Неизвестно
ОтецПушкарёв Тимофей ПрокопьевичНеизвестно г.р.
МатьПушкарёва Васса ДмитриевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1904 ст.
Полом, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Крещение в Покровской церкви с. Адышево 28.12. Крестная из с. Адышево Анастасия Антонова Тупасова.