Лебедева Марфа Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лебедева Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Афанасия Михайловна

Отец ребёнка: Лебедев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Епраксия Михайловна

Отец ребёнка: Лебедев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Анна Михайловна

Отец ребёнка: Лебедев Михаил

Рождение ребёнка
1890

Сын: Лебедев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Лебедев Михаил

Рождение ребёнка
14.10.1900

Дочь: Углова (Лебедева) Таисия Михайловна

Отец ребёнка: Лебедев Михаил

Смерть
Неизвестно

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