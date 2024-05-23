Лебедева Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Афанасия Михайловна
Отец ребёнка: Лебедев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Епраксия Михайловна
Отец ребёнка: Лебедев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Анна Михайловна
Отец ребёнка: Лебедев Михаил
Рождение ребёнка
1890
Сын: Лебедев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Лебедев Михаил
Рождение ребёнка
14.10.1900
Дочь: Углова (Лебедева) Таисия Михайловна
Отец ребёнка: Лебедев Михаил
Смерть
Неизвестно