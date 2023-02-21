(Roeder) Anna Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Roeder) Anna Maria

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Место рождения

Germany

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Roeder Ernesto

Мать: Catharina

Germany
Смерть
Неизвестно
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