(Демидкина) Татьяна Павлова 05.01.1877 — найти родственников по фамилии на Familio

(Демидкина) Татьяна Павлова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 05.01.1877, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 01.06.1877, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Демидкин / Тюмкин В 1896 Павел Фёдоров09.12.1850 г.р.
Мать
Лукерья Иванова1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1877

Отец: Демидкин / Тюмкин В 1896 Павел Фёдоров

Мать: Лукерья Иванова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
01.06.1877
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От оспы

Мы используем куки для улучшения работы сайта.