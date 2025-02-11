(Демидкина) Татьяна Павлова
женский, родилась 05.01.1877, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 01.06.1877, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецДемидкин / Тюмкин В 1896 Павел Фёдоров09.12.1850 г.р.
МатьЛукерья Иванова1853 г.р.
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Рождение
05.01.1877
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
01.06.1877
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область