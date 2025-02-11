Варвара Тимофеева 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Варвара Тимофеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1827, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Агафья Егорова1805 г.р.
Отец
Тимофей Дементьев1805 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Тимофей Дементьев

Мать: Агафья Егорова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

7

Смерть
Неизвестно

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