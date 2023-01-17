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Тимофей Васильев

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Место рождения

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Отец

Около 1721 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1750 г.р.

Дети

Около 1773 г.р.
Около 1782 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Василий Филиппов

Мать: не указана

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Марфа Тимофеева

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: Марина Тимофеева

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Иванова

Смерть
1788
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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