Тимофей Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1749
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: Василий Филиппов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Марфа Тимофеева
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: Марина Тимофеева
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Иванова
Смерть
1788
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область