Данилова Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Тамара Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Данилов Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Данилов Владимир Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Владимир Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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