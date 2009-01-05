Проскурякова (Кочурова) Тамара Павловна
Место рождения
Дата рождения25.10.1936
Дата смерти05.01.2009
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1936
Бракосочетание
21.05.1961
Шожма, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Свадьба была 21 мая 1961 в Б.Заволжье
Рождение ребёнка
21.05.1962
Дочь: Проскурякова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Проскуряков Иван Гаврилович
Ерцево, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.01.1968
Сын: Проскуряков Сергей Иванович
Отец ребёнка: Проскуряков Иван Гаврилович
Смерть
05.01.2009