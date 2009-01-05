Проскурякова (Кочурова) Тамара Павловна 25.10.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Проскурякова (Кочурова) Тамара Павловна

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Место рождения

Большое Заволжье, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

25.10.1936

Дата смерти

05.01.2009

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1936

Отец: Кочуров Павел Иванович

Мать: Кочурова (Торопина) Мария Дмитриевна

Большое Заволжье, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
21.05.1961

Муж: Проскуряков Иван Гаврилович

Шожма, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Свадьба была 21 мая 1961 в Б.Заволжье
Рождение ребёнка
21.05.1962

Дочь: Проскурякова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Проскуряков Иван Гаврилович

Ерцево, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.01.1968

Сын: Проскуряков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Проскуряков Иван Гаврилович

Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
05.01.2009
Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область

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