Кизерев Александр Петрович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецКизирев (Комаровка) Петр Уч. Вов Григорьевич15.12.1913 г.р.
Мать(Сорокина) Евдокия МихайловнаОколо 1913 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.1962
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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.03.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно