Кизерев Александр Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кизерев Александр Петрович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Кизирев (Комаровка) Петр Уч. Вов Григорьевич15.12.1913 г.р.
Мать
(Сорокина) Евдокия МихайловнаОколо 1913 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кизирев (Комаровка) Петр Уч. Вов Григорьевич

Мать: (Сорокина) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
22.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.03.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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