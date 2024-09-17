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Крупышев Валентин Васильевич

Место рождения

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крупышов Василий Федорович

Мать: не указана

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крупышева Тамара Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крупышева Тамара Александровна

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крупышева Тамара Александровна

Место жительства
Неизвестно
Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крупышева Тамара Александровна

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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