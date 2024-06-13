Пищулина Елизавета Яковлева
Место рождения
Дата рождения03.09.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1865 ст.
Отец: Пищулин Яков Митрофанов
Мать: Пищулина Дарья Васильева
д. Родионовка временнообязанный крестьянин Яков Митрофанов Пищулин и законная жена его Дарья Васильева, оба православного вероисповедания Восприемниками были: Священник Виктор Стефанов Евладов и крес... Показать все
Смерть
Неизвестно