Пищулина Елизавета Яковлева 03.09.1865 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Пищулина Елизавета Яковлева

Место рождения

Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.09.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1829 г.р.

Мать

Вычислено 1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1865 ст.

Отец: Пищулин Яков Митрофанов

Мать: Пищулина Дарья Васильева

Родионовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
д. Родионовка временнообязанный крестьянин Яков Митрофанов Пищулин и законная жена его Дарья Васильева, оба православного вероисповедания Восприемниками были: Священник Виктор Стефанов Евладов и крес... Показать все
Смерть
Неизвестно

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