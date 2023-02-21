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Найденко Данил Кузьмич

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Место рождения

Казахстан, Кустанайская область, Денисовский район, Тавриченка

Дата рождения

1915

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Найденко Кузьма Терентьевич

Мать: не указана

Казахстан, Кустанайская область, Денисовский район, Тавриченка
Возможное место рождения - Глинское, Харьковской области, так как год переселения семьи неизвестен.
Смерть
1992
Кулевчи, Варненский муниципальный район, Челябинская область
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