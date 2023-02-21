Найденко Данил Кузьмич
Место рожденияКазахстан, Кустанайская область, Денисовский район, Тавриченка
Дата рождения1915
Дата смерти1992
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Найденко Кузьма Терентьевич
Мать: не указана
Казахстан, Кустанайская область, Денисовский район, Тавриченка
Возможное место рождения - Глинское, Харьковской области, так как год переселения семьи неизвестен.
Смерть
1992
Кулевчи, Варненский муниципальный район, Челябинская область