Найденко Кузьма Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1909
Мать ребёнка: Найденко Ирина Федоровна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1914
Сын: Найденко Прокопий Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Глинское, Харківська область
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: не указана
Казахстан, Кустанайская область, Денисовский район, Тавриченка
Возможное место рождения - Глинское, Харьковской области, так как год переселения семьи неизвестен.
Смерть
Неизвестно