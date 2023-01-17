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Найденко Кузьма Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Найденко Петр Кузьмич

Мать ребёнка: Найденко Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Найденко Павел Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1914

Сын: Найденко Прокопий Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Глинское, Харківська область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Найденко Данил Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Казахстан, Кустанайская область, Денисовский район, Тавриченка
Возможное место рождения - Глинское, Харьковской области, так как год переселения семьи неизвестен.
Смерть
Неизвестно
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