Иванов Акинфий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Иванов Иван Степанович
Мать: Иванова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Ефросинья
Работа или профессия
Неизвестно
военный следователь
Смерть
Неизвестно