Иванов Акинфий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Акинфий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Иванов Иван Степанович

Мать: Иванова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Ефросинья

Работа или профессия
Неизвестно
военный следователь
Смерть
Неизвестно
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